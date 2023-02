Internacional volta a procurar Cuéllar, que ouve promessa de saída em julho

Al Hilal planeja renovar elenco e pode liberar estrangeiros no início da próxima temporada; volante colombiano também está na mira do Vasco

Depois de anunciar a desistência, o Internacional voltou a procurar Gustavo Cuéllar no mercado da bola. Os gaúchos trabalham para apresentar nova proposta ao Al Hilal, da Arábia Saudita, pela aquisição do meio-campista. O problema é que os sauditas só devem liberá-lo a partir de julho, como soube a GOAL. O Vasco também tem interesse no atleta.

O clube de Riade avisou ao colombiano que está disposto a considerar propostas a partir da próxima janela de transferências. A ideia é faturar cerca de US$ 5 milhões (R$ 25,83 milhões na cotação atual) com o meio-campista de 30 anos. A diretoria faz um movimento para renovação dos estrangeiros do elenco para a temporada seguinte. A promessa é a mesma feita ao brasileiro Michael, que desperta interesse do Palmeiras.

A data escolhida para a saída de atletas é devido à disputa da Champions League da Ásia. Atual vencedor do torneio, o Al Hilal enfrentará o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pelas oitavas de final nesta segunda-feira (20), às 15h (de Brasília). A cúpula acredita que é possível novamente chegar à decisão, marcada para 6 de maio, e conta com o atual elenco para alcançar o objetivo.

O Internacional, portanto, terá que fazer um novo movimento ao término da temporada local. Outro interessado na situação de Cuéllar é o Vasco. Os cariocas chegaram a se aproximar de um acordo com o jogador, mas ouviram que o negócio não avançaria por causa da decisão do Al Hilal de negociá-lo somente a partir da próxima temporada.

Gustavo Cuéllar está disposto a abaixar o salário, avaliado em €3,6 milhões (R$ 19,93 milhões) por temporada, para jogar de novo no Brasil, onde defendeu as cores do Flamengo entre 2016 e 2019. O colombiano não tem predileção pelo time que atuará em uma eventual volta ao país.

O estrangeiro fez 16 partidas pelo Al Hilal nesta temporada, se tornando inclusive um dos destaques da equipe na disputa do Mundial de Clubes, quando os sauditas eliminaram o Flamengo na semifinal e perderam para o Real Madrid na decisão. Ele tem contrato com o clube de Riade até 30 de junho de 2024.