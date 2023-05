Internacional tentou Cavani e Aboubakar antes de acordo com Enner Valencia

Diretoria estava à procura de um centroavante de peso para o elenco comandado por Mano Menezes

O Internacional tentou dois jogadores antes de chegar a um acordo com Enner Valencia, do Fenerbahçe, para assinar um pré-contrato no mercado da bola. O uruguaio Edinson Cavani, do Valencia, e o camaronês Vincent Aboubakar, do Beşiktaş, foram procurados pela diretoria, como soube a GOAL.

A dupla foi consultada pelo departamento de futebol do Colorado com o intuito de conversar sobre a possibilidade de jogar no futebol brasileiro. Eles eram tratados como nomes de peso para a função de centroavante, uma das carências detectadas pela cúpula para a atual temporada.

Edinson Cavani, de 36 anos, foi procurado pouco tempo depois de fechar acordo com o Valencia, da Espanha. Com contrato até 30 de junho de 2024, o centroavante nem sequer cogitou romper o vínculo trabalhista no estádio Mestalla para atuar no Brasil, independentemente do valor que pudesse receber no Beira-Rio.

Getty Images

Vincent Aboubakar, de 31 anos, estava no Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas teria a saída facilitada pelo clube. Não à toa se transferiu de forma gratuita para o Beşiktaş, da Turquia, em janeiro deste ano. O camaronês assinou contrato com os turcos até 30 de junho de 2025 e tem opção de renovação por mais um ano. O Inter reconhece que seria difícil competir financeiramente com um clube europeu neste momento.

Sem a dupla, a diretoria agiu para fechar com Luiz Adriano, que está no Beira-Rio desde fevereiro, e com Enner Valencia, que tem chegada ao clube prevista para 1º de julho, um dia após o término do compromisso com o Fenerbahçe, da Turquia. O centroavante assinou pré-contrato com o Colorado e é visto como uma contratação de peso.

Getty Images

Enner Valencia é o segundo jogador com mais gols em ligas europeias na atual temporada, atrás somente de Erling Haaland, do Manchester City. O norueguês fez 35 gols na temporada, e o camaronês marcou em 27 oportunidades. Ele ocupa a sétima colocação na disputa da Chuteira de Ouro 2022/23 por causa dos critérios adotados pela UEFA.

Os números do equatoriano Enner Valencia são positivos na atual temporada. Além dos 27 gols marcados na liga local, o centroavante fez outros quatro em outras competições, totalizando 31 gols. Ele se responsabilizou por seis assistências em 43 jogos pelo Fenerbahçe, somando 2.869 minutos em campo.

Falcao García foi oferecido

Crédito: Getty

Perto do fim do contrato com o Rayo Vallecano, da Espanha, o atacante colombiano Radamel Falcao García foi oferecido ao Internacional no mercado da bola, mas a diretoria não se animou com a possibilidade de contratação do centroavante de 37 anos.

O colombiano tem vínculo com o clube espanhol até 30 de junho de 2023 e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. O veterano pensa em retornar à América do Sul, onde se destacou pelo River Plate, da Argentina.

Em queda na carreira, o atacante tem 24 partidas na atual temporada, somando 652 minutos em campo. No período, ele marcou apenas dois gols.