+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoInternacional
team-logoSport
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Internacional x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (19), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Sport e enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

No confronto entre Internacional e Sport, não faltam emoções para os espectadores. Para aqueles que querem intensificar ainda mais a experiência do jogo, os melhores aplicativos de apostas esportivas oferecem uma maneira eficaz de colocar apostas de forma prática e segura, acompanhando cada detalhe do jogo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 3 a 1 para o Mirassol na última rodada, o Internacional volta a campo em busca da recuperação e para se afastar da zona de rebaixamento. Em 15º lugar, com 32 pontos, o Colorado está a quatro pontos do Vitória, equipe que abre o Z-4.

Brasileirão
São Paulo crest
São Paulo
SAP
Internacional crest
Internacional
INT
Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Sport crest
Sport
SPO

Por outro lado, o Sport ocupa a lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos e duas vitórias em 27 jogos disputados. No momento, o Leão da Ilha está a 14 pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento..

Internacional: Anthoni; Alan Rodríguez, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik.

Escalações de Internacional x Sport

InternacionalHome team crest

4-4-2

Formação

4-4-2

Home team crestSPO
12
Ivan
4
Vitao
18
Juninho
20
Clayton
35
B. Aguirre
15
B. Gomes
28
Vitinho
29
Thiago Maia
26
A. Bernabei
7
J. Carbonero
19
R. Borre
1
Gabriel
33
M. Alexandre
15
Rafael Thyere
36
L. Candido
40
Ramon
58
Ze Lucas
11
Romarinho
14
C. Rivera
17
Matheusinho
10
L. Lima
18
D. Lacerda

4-4-2

SPOAway team crest

INT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Diaz

SPO
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Paulista

Desfalques

Internacional

Oscar Romero cumprirá suspensão.

Sport

Hyoran segue lesionado.

Quando é?

  • Data: domingo, 19 de outubro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS 

Retrospecto recente

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Em 44 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 19 vitórias, contra 10 do Sport, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

INT

Outros

SPO

2

Vitórias

2

Empates

1

10

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0