Internacional x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Internacional e Sport e enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 3 a 1 para o Mirassol na última rodada, o Internacional volta a campo em busca da recuperação e para se afastar da zona de rebaixamento. Em 15º lugar, com 32 pontos, o Colorado está a quatro pontos do Vitória, equipe que abre o Z-4.

Por outro lado, o Sport ocupa a lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos e duas vitórias em 27 jogos disputados. No momento, o Leão da Ilha está a 14 pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento..

Internacional: Anthoni; Alan Rodríguez, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik.

Desfalques

Internacional

Oscar Romero cumprirá suspensão.

Sport

Hyoran segue lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 19 de outubro de 2025

domingo, 19 de outubro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 44 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 19 vitórias, contra 10 do Sport, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

