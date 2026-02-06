Internacional x São Luiz: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Internacional e São Luiz se enfrentam neste sábado (7), às 18h (de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho de 2026. A partida acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Internacional x São Luiz ao vivo

O jogo será transmitido pelo Premiere, no streaming e no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão da história do Gauchão, o Internacional garantiu classificação para as quartas de final após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo A, com 15 pontos conquistados. O Colorado iniciou o Campeonato Gaúcho com vitórias sobre o Novo Hamburgo, por 2 a 1, e o Monsoon, por 4 a 0, mas sofreu derrota para o Ypiranga-RS por 2 a 1.

Na sequência, o Inter se recuperou na competição ao vencer o Internacional de Santa Maria por 2 a 0, o Grêmio por 4 a 2 e o Caxias por 1 a 0, assegurando a melhor campanha do grupo.

Por outro lado, o São Luiz avançou às quartas de final ao terminar a primeira fase na quarta colocação do Grupo A, com sete pontos. Em seis partidas disputadas, a equipe somou uma vitória, quatro empates e uma derrota, com aproveitamento de 38%.

Internacional: Anthoni, Braian Aguirre, Félix Torres, Juninho, Alisson, Bruno Henrique, Thiago Maia, Bruno Tabata, Allex, João Victor, Alerrandro.

São Luis: Gabriel Oliveira, Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago, Higor, Araújo, Lucas Hulk, Guilherme Escuro, Vidmar, Felipe Rangel, Denis Germano .

Desfalques

Internacional

Benjamin, Richard e Alan Rodríguez estão lesionados.

São Luiz

Sem desfalques confirmados.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

