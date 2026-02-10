Goal.com
Mounique Vilela

Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o São Luiz por 3 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Internacional volta suas atenções para o Brasileirão. Em busca da primeira vitória na competição nacional, o Colorado iniciou sua campanha com derrota para o Athletico-PR por 1 a 0 e, na sequência, empatou em 1 a 1 com o Flamengo.

Do outro lado, o Palmeiras tenta manter a invencibilidade no Brasileirão. Ocupando a segunda colocação, com quatro pontos, o Verdão empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG na estreia e depois goleou o Vitória por 5 a 1. Recém-contratado, John Arias ainda não estará à disposição do técnico Abel Ferreira, que planeja contar com o atleta apenas no confronto contra o Fluminense, no dia 25.

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Victor Gabriel, Mercado (Félix Torres), Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Alan Patrick; Vitinho, Carbonero, Borré.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Allan; Flaco López, Vitor Roque.

Brasileirão
Internacional crest
Internacional
INT
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Paulinho segue fora.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS 

Retrospecto recente

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 94 confrontos entre Internacional e Palmeiras, o time gaúcho leva vantagem no retrospecto, com 38 vitórias, contra 30 triunfos do Palmeiras, além de 26 empates. No último duelo entre as equipes, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Verdão venceu por 4 a 1.

INT

Outros

SEP

1

1

Empate

3

Vitórias

3

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0