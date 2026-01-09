+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gaúcho
team-logoInternacional
team-logoNovo Hamburgo
Mounique Vilela

Internacional x Novo Hamburgo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (11), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Novo Hamburgo se enfrentam neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Gaúcho, com 46 títulos, o Internacional integra o Grupo A ao lado de Avenida, Guarany de Bagé, Juventude, São Luiz e São José-RS. Para a estreia no Gauchão, o Colorado deve entrar em campo com uma equipe alternativa, que será comandada pelo auxiliar técnico Pablo Fernández neste domingo.

Já o Novo Hamburgo chega embalado após conquistar o título da Divisão de Acesso. A equipe está no Grupo B, ao lado de Caxias, Monsoon, Grêmio, Internacional-SM e Ypiranga-RS.

Internacional: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Richard, Ronaldo, Yago Noal e Allex; Gustavo Prado e Raykkonen.

Novo Hamburgo: Omar; Mantuan, João Marcus, Romércio e Josué; Amaral, Carlos Maia e Leandro; Zé Andrade, Allison e Parede.

Gaúcho
Internacional crest
Internacional
INT
Novo Hamburgo crest
Novo Hamburgo
NOH

Desfalques

Internacional

Thiago Maia e Alan Rodríguez estão lesionados.

Novo Hamburgo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: domingo, 11 de janeiro de 2026
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

NOH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

INT

Outros

NOH

3

Vitórias

2

Empates

0

7

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

