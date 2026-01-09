Internacional x Novo Hamburgo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Internacional e Novo Hamburgo se enfrentam neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior campeão do Campeonato Gaúcho, com 46 títulos, o Internacional integra o Grupo A ao lado de Avenida, Guarany de Bagé, Juventude, São Luiz e São José-RS. Para a estreia no Gauchão, o Colorado deve entrar em campo com uma equipe alternativa, que será comandada pelo auxiliar técnico Pablo Fernández neste domingo.

Já o Novo Hamburgo chega embalado após conquistar o título da Divisão de Acesso. A equipe está no Grupo B, ao lado de Caxias, Monsoon, Grêmio, Internacional-SM e Ypiranga-RS.

Internacional: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Richard, Ronaldo, Yago Noal e Allex; Gustavo Prado e Raykkonen.

Novo Hamburgo: Omar; Mantuan, João Marcus, Romércio e Josué; Amaral, Carlos Maia e Leandro; Zé Andrade, Allison e Parede.

Desfalques

Internacional

Thiago Maia e Alan Rodríguez estão lesionados.

Novo Hamburgo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 11 de janeiro de 2026

domingo, 11 de janeiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis