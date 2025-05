Internacional x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (18), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Mirassol se enfrentam na noite deste domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após vencer o Nacional por 2 a 0 pela Libertadores, o Internacional volta suas atenções para o Brasileirão. Com nove pontos, o Colorado entra em campo pressionado em busca de recuperação. Nas duas últimas partidas pelo torneio, a equipe sofreu derrotas para o Corinthians, por 4 a 2, e para o Botafogo, por 4 a 0.

Já o Mirassol, que ocupa a parte intermediária da tabela com 10 pontos, soma duas vitórias, quatro empates e duas derrotas nas oito primeiras rodadas do Brasileirão.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho) e Bernabei; Bruno Henrique e Fernando; Gustavo Prado, Alan Patrick e Wesley; Lucca (Ricardo Mathias).

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Yago Felipe, Danielzinho e Gabriel; Iury Castilho (Edson Carioca) e Fabrício Daniel.

Desfalques

Internacional

Rochet, Bruno Gomes, Mercado, Carbonero, Lucca Drummond, Valencia e Borré seguem fora.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?