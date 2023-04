Internacional x Metropolitanos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Colorado entra em campo nesta terça-feira (18), pela segunda rodada do grupo B; veja como acompanhar na internet

Internacional e Metropolitanos se enfrentam na noite desta terça-feira (18), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming, e o torcedor também poderá acompanhar os lances em tempo real na GOAL. A narração na plataforma fica por conta de Marcelo Hazan, enquanto Jorge Nicola, é o comentarista da noite.

Com o apoio de sua apaixonada torcida, o Internacional busca a sua primeira vitória nesta edição da Libertadores, após estrear com empate fora de casa. O Colorado também ficou na igualdade contra o Fortaleza, pela primeira rodada do Brasileirão. O técnico Mano Menezes terá os retornos de Mário Fernandes, Mauricio, Mercado e Gabriel Barros.

Do outro lado, o Metropolitanos perdeu em casa na primeira rodada e agora quer se recuperar na competição. O time venezuelano vem de vitória no fim de semana, pelo campeonato nacional.​

Prováveis escalações

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado (Moledo) e Renê; Johnny, De Pena (Baralhas) e Alan Patrick; Pedro Henrique (Mauricio), Wanderson e Luiz Adriano.

Independiente Medellín: Giancarlo Schiavone; Jefre Vargas, Andrés Ferro, Carlos Gruezo e Néstor Cova; Carlos Ramos, Christian Larratonda e Carlos Cermeño; Irwin Antón, Freddy Vargas e Charlis Ortiz.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Independiente Medellín

Sem desfalques confirmados.

Quando é?