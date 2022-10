Inter não se manifesta, e Liziero pode voltar ao São Paulo em 2023

Emprestado até o fim do ano ao Inter, volante tem direitos fixados em 3 milhões de euros. Gaúchos não se manifestam, e atleta pode voltar ao Morumbi

O Internacional ainda não se manifestou sobre a situação de Liziero. Emprestado pelo São Paulo até dezembro de 2022, o volante tem futuro incerto no mercado da bola e pode voltar ao Morumbi em janeiro do ano seguinte, como soube a GOAL.

Os gaúchos não pagarão o valor estabelecido em contrato — 3 milhões de euros (R$ 15,55 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. O estafe de Liziero, e o Tricolor paulista estão cientes da posição do Inter. Entretanto, ambos aguardam uma manifestação sobre o desejo de ampliação do empréstimo ou negociação do valor, o que ainda não aconteceu.

Sem conversas sobre o assunto, Liziero prepara a volta ao São Paulo a partir de janeiro de 2023, mesmo que tenha atraído outros interessados — o Torino, da Itália, fez consulta para tentar a contratação do atleta, mas não avançou nas tratativas à época.

Liziero tem contrato no Morumbi até janeiro de 2024. O contrato do volante tem multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 259,11 milhões).

O meio-campista de 24 anos soma 28 partidas pelo Inter na atual temporada, com 1.232 minutos. Foram 14 jogos na condição de titular e outros 14 saindo do banco de reservas.