Internacional x Inter de Santa Maria: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Internacional e Inter de Santa Maria entram em campo nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. A partida acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Internacional x Inter de Santa Maria ao vivo
O jogo entre Internacional e Inter de Santa Maria será transmitido pelo sportv na TV fechada e pelo Premiere, no streaming e no pay-per-view.
Notícias e prováveis escalações
Maior campeão do Campeonato Gaúcho, o Internacional lidera o Grupo A, com seis pontos conquistados. O Colorado iniciou o Gauchão com vitórias sobre o Novo Hamburgo por 2 a 1 e sobre o Monsoon por 4 a 0, mas acabou derrotado pelo Ypiranga-RS por 2 a 1 na última rodada.
Já o Inter de Santa Maria tenta se aproximar da zona de classificação para as quartas de final do Gauchão. A equipe ocupa a quinta colocação do Grupo B, com dois pontos, após empates sem gols contra São José e São Luiz, além de derrota para o Juventude por 1 a 0.
Internacional: Ivan; Clayton Sampaio, Juninho e Braian Aguirre; Alan Benítez, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Benjamin Arhin; Yago Noal, Bruno Tabata e Raykkonen.
Inter de Santa Maria: Iago Hass; Mizael, Luis Salazar, Rodrigo Augusto e Otávio; Laion, Júlio Simas, Marco Freitas e Wilson Júnior; Yuri Mamute e João Felipe.
Desfalques
Internacional
Sem desfalques confirmados.
Inter de Santa Maria
Não há desfalques confirmados.
Que horas começa Internacional x Inter de Santa Maria
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
