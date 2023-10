Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Gre-Nal 440 será disputado neste domingo (8), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo (8), a partir das 16h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio Grande do Sul), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada, com narração de Luciano Périco e comentários de Mauricio Saraiva e Diogo Olivier (veja a programação completa aqui).

Eliminado da Copa Libertadores, o Internacional volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com 29 pontos e vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Colorado entra em campo pressionado para se afastar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Grêmio, que vem de empate com o Fortaleza por 1 a 1 na última rodada, busca reduzir a diferença para o líder Botafogo, que atualmente é de oito pontos.

"O Campeonato Brasileiro é longo, difícil. Dificilmente uma equipe dispara e vai até o final, sempre vai haver tropeços. Agora uma preocupação a mais para o Botafogo é que outros grandes clubes entram na briga, caso do Flamengo, que só está no Brasileiro, o Palmeiras, que saiu da Libertadores e vai focar mais do que nunca", afirmou Renato Portaluppi.

"É reta final, tem muita coisa ainda para acontecer. Enquanto tiver chance matemática, tem que continuar correndo atrás do título, porque no futebol tudo é possível", completou.

Em 439 clássicos disputados, o Internacional soma 160, contra 141 do Grêmio, além de 138 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Kannemann, Geromel e Reinaldo; Pepe, Cristaldo e Carballo e Villasanti; Ferreirinha (Galdino) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Internacional

Hugo Mallo, expulso na derrota para o Atlético-MG na última rodada, cumprirá suspensão.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?