Gaúcho
team-logoInternacional
team-logoGrêmio
Mounique Vilela

Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Gre-Nal 449 será disputado neste domingo (25), no Estádio Beira-Rio; confira a programação e outras informações do jogo

Internacional e Grêmio se enfrentam neste domingo (25), às 20h (de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. A partida acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O Gre-Nal 449 será transmitido pelo Premiere, no streaming e no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 44º título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio lidera o Grupo B com nove pontos. Em quatro partidas disputadas no Gauchão, o Tricolor Gaúcho apresentou um desempenho sólido, com vitórias expressivas sobre o Avenida por 4 a 0, o São Luiz por 5 a 0 e o Guarany de Bagé por 2 a 0. A única derrota da equipe ocorreu na segunda rodada, quando foi superada pelo São José-RS por 1 a 0.

Já o Internacional, maior campeão da história do Gauchão, ocupa a liderança do Grupo A, também com nove pontos. O Colorado iniciou a competição com triunfos sobre o Novo Hamburgo por 2 a 1 e o Monsoon por 4 a 0, mas acabou derrotado pelo Ypiranga-RS por 2 a 1. Na última rodada, o Inter se recuperou ao vencer o Internacional de Santa Maria por 2 a 0. 

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Noriega), Wagner Leonardo e Marlon; Tiago, Arthur e Cristaldo; Tetê, Amuzu e Carlos Vinicius.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres (Victor Gabriel) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho Paula e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.

Desfalques

Grêmio

Braithwaite, Villasanti, Kannemann, Pavon e Monsalve estão no departamento médico.

Internacional

Benjamin, Thiago Maia e Alan Rodríguez estão lesionados.

Que horas começa Internacional x Grêmio

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

