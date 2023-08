Internacional x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Colorado volta a campo neste sábado (19), no Beira-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Fortaleza se enfrentam na tarde deste sábado (19), no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, a partir das 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há sete jogos, com quatro empates e três derrotas, o Internacional volta a campo pressionado pela vitória. O Colorado encerrou o primeiro turno na 13ª posição, com 24 pontos. Para o confronto, o técnico Eduardo Coudet poderá poupar os seus principais jogadores já visando o confronto contra o Bolívar, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Do outro lado, o Fortaleza chega embalado com a goleada aplicada sobre o Santos por 4 a 0 na última rodada. No momento, o Leão do Pichi soma 26 pontos, com um aproveitamento de 48% no primeiro turno do Brasileirão.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e De Pena; Johnny, Matheus Dias, Bruno Henrique e Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Machuca, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Vojvoda.

Desfalques

Internacional

Mercado, suspenso, e Campanharo, Lucas Ramos e Rômulo, lesionados, estão fora.

Fortaleza

Titi cumprirá suspensão, enquanto Calebe e Hércules, machucados, são desfalques.

Quando é?