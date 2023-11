Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Beira-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

No meio da tabela, com 42 pontos, o Internacional busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Na última rodada, o Colorado venceu o Cruzeiro por 2 a 1. Para o confronto, o técnico Eduardo Coudet terá os retornos de Thauan Lara e Matheus Dias, que defenderam a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos.

Do outro lado, o Fluminense chega embalado com a conquista inédita da Libertadores. No último sábado (4), o Tricolor venceu o Boca Juniors por 2 a 1 na prorrogação e levantou o tão sonhado troféu.

Mais artigos abaixo

No Campeonato Brasileiro, o Fluminense aparece em oitavo lugar, com 45 pontos e um aproveitamento de 48%. Agora, o tricolor busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas contra o Bahia e o Atlético-MG.

Em 77 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 31 vitórias, contra 23 do Fluminense, além de 23 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert (Nico); Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Fluminense: Fábio; Guga, David Braz, Nino e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Daniel, Leo Fernández e Giovanni (Isaac); Yony González e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Internacional

Hugo Mallo e Renê, lesionados, estão fora.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?