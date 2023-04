Internacional x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Internacional e Flamengo se enfrentam na manhã deste domingo (23), às 11h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a vitória sobre o Metropolitanos por 1 a 0 na Copa Libertadores, o Internacional volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. Na rodada de estreia empatou com o Fortaleza por 1 a 1. Para o confronto, o técnico Mano Menezes pode optar pelo retorno de Mauricio, recuperado de lesão, no lugar de Pedro Henrique.

Já o Flamengo vem de duas vitórias consecutivas na temporada. Depois de estrear no Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Coritiba por 3 a 0, o Rubro-Negro também triunfou sobre o Deportivo Ñublense por 2 a 0 na Libertadores, em partida que marcou a estreia de Jorge Sampaoli como técnico da equipe.

Em 85 jogos disputados entre as equipes, o Internacional registra 32 vitórias, contra 29 do Flamengo, além de 24 empates. No mais recente confronto entre eles, que foi válido pelo returno do Brasileirão de 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Baralhas e Johnny (Campanharo); Pedro Henrique (Mauricio), Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão).Técnico: Mano Menezes.

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Vidal; Marinho, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Internacional

Gabriel e Bustos estão no departamento médico.

Flamengo

Filipe Luís, Arrascaeta, Erick Pulgar e Matheuzinho são desfalques.

Quando é?