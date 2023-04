Enérgico e inquieto: as primeiras impressões deixadas por Sampaoli no Flamengo

Técnico faz a sua estreia nesta quarta-feira (19), diante do Ñublense, no Maracanã

O técnico Jorge Sampaoli faz hoje a sua estreia no comando do Flamengo, no Maracanã, diante do Ñublense, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O treinador teve apenas dois treinos para preparar a equipe, mas já mostrou algumas de suas marcas no dia a dia do Ninho do Urubu.

No primeiro dia no CT, na última segunda-feira (17), o técnico mostrou o seu comportamento enérgico e inquieto. Com a apresentação agendada para às 14h, ele chegou no Ninho do Urubu às 9h para conhecer toda a estrutura do centro de treinamento. Segundo soube a GOAL, Sampaoli agitou os funcionários logo na primeira hora no local.

Ainda segundo soube a GOAL, o técnico pediu um informe profundo das condições físicas de todos os atletas. Ele preza muito pela intensidade durante os jogos e, por isso, muitas vezes não mantém a mesma equipe. Sampaoli entende que os jogadores precisam estar 100% para entregar o que ele pede dentro de campo e com jogos quarta e domingo nem sempre há tempo para os atletas se recuperarem.

Apesar das cobranças por intensidade e seriedade nos treinos, Sampaoli é descontraído no dia a dia, brinca com os atletas e gosta de participar das atividades. Uma fonte da reportagem relatou que o ambiente do Ninho do Urubu estava precisando de um cara com mais energia.

Quando procurou Vitor Pereira, essa era a expectativa da diretoria do Flamengo, um técnico com postura mais inquieta. No Corinthians, o português tinha um perfil enérgico e de cobranças, mas não repetiu a mesma postura no clube carioca. VP optou por chegar mais devagar.

Com Sampaoli na beira do gramado, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30. Depois da derrota na estreia, o Rubro-Negro precisa de uma vitória para não se complicar neste início de Copa Libertadores.