Internacional é o favorito em disputa por Wallisson, volante do Cruzeiro

Volante de 25 anos quer deixar a Toca da Raposa II e tem causado incômodo nos bastidores por atos de indisciplina

O Internacional conversa com o estafe de Wallisson, volante do Cruzeiro, a fim de levá-lo para o elenco comandado por Mano Menezes, como soube a GOAL. O Colorado é o predileto para contar com o jogador de 25 anos, que negocia a saída da Toca da Raposa II.

As tratativas pela ida do meio-campista ao clube acontecem desde os primeiros dias de março, conforme apurado pela reportagem. Os gaúchos, na realidade, tentaram a contratação do jogador ainda no fim do ano passado, mas esbarraram em alguns obstáculos à época. As conversas foram retomadas recentemente.

Ainda não há um acerto entre Internacional e Cruzeiro para a liberação do atleta. No entanto, Wallisson deu sinal positivo para a mudança ao Beira-Rio. O volante deseja se transferir ainda nesta janela de transferências.

Há outros clubes interessados em contar com o meio-campista no mercado da bola, mas os nomes ainda são mantidos em sigilo. O predileto do jogador é o Inter.

Mesmo com as contratações de Gabriel Baralhas e Charles Aránguiz nesta janela de transferências, o Internacional segue à procura de um volante para a equipe. Wallisson é visto como o nome ideal para a posição. O investimento do Inter jogador conta com o aval do técnico Mano Menezes.

A precoce saída de Wallisson do Cruzeiro, clube que defende desde o início do ano e com o qual tem contrato até dezembro de 2025, é um desejo mútuo. Há, nos bastidores do clube, um incômodo com questões disciplinares. O atleta se ausentou de um treinamento em 26 de fevereiro passado e causou incômodo nos bastidores. À época, ele não tinha conversas com o Inter.

O volante fez seis partidas pelo Cruzeiro em 2023, somando 305 minutos em campo. No período, ele jogou como meio-campista, lateral direito e zagueiro. Ele se responsabilizou por uma assistência no decorrer da temporada.