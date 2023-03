Cruzeiro acerta com Richard, ex-Ceará e Athletico, e prepara saída de Wallison

Sem clube desde que deixou o Vozão, volante se reúne com a diretoria cruzeirense na tarde desta segunda-feira (6)

O Cruzeiro está perto de acertar a contratação do volante Richard, ex-jogador de Ceará, Athletico-PR e Corinthians. O empresário do meio-campista, Júnior Pedroso, está em Belo Horizonte para finalizar os detalhes do negócio com os mineiros. Wallisson, que chegou à Toca da Raposa II em janeiro deste ano, está perto de deixar o clube, como soube a GOAL.

A informação sobre a chegada de Richard foi inicialmente divulgada pelo canal do Samuel Venâncio e confirmada pela reportagem da GOAL. Há uma reunião na tarde desta segunda-feira (6) para que o jogador firme compromisso no clube — existe acordo verbal entre as partes.

Richard, de 29 anos, acumula passagens por Fluminense, Corinthians, Vasco e Athletico-PR. Na temporada passada, ele fez 44 partidas pelo Ceará, com três assistências para os companheiros. Ele deixou o clube em dezembro passado, logo após o término do contrato trabalhista.

Ele é tratado como um potencial substituto de Wallisson, que deve deixar a Toca da Raposa II em 2023. O volante de 25 anos tem contrato até 31 de dezembro de 2025, mas não quer seguir no clube, conforme apurado pela GOAL.

Cruzeiro EC

A potencial saída também é um desejo do clube, que vê o jogador cometendo alguns excessos fora das quatro linhas — ele soma atos de indisciplina desde a chegada, em janeiro deste ano. Em 26 de fevereiro passado, faltou a um treino comandado pelo técnico Paulo Pezzolano sem dar justificativa.

Nesta segunda-feira (6), o jogador fez um trabalho à parte na Toca da Raposa II e não treinou ao lados dos companheiros. A utilização nos próximos compromissos depende do técnico Paulo Pezzolano — é possível que ele esteja à disposição do treinador para o jogo contra o América-MG, no próximo fim de semana.

Wallisson tem seis partidas pelo Cruzeiro em 2023, com uma assistência. No período, o volante esteve em campo por 307 minutos.