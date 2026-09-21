Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083563711.jpgANP
Siep Engelen
Traduzido por

Internacional do PSV se retira por lesão

PSV
Estados Unidos da América
R. Pepi

Ricardo Pepi foi cortado da seleção dos Estados Unidos, como anunciou a federação de futebol do país. O atacante do PSV saiu lesionado no duelo de domingo com o FC Twente (3 a 2) e, por isso, não poderá atuar por sua seleção nesta Data Fifa. 

No domingo, o problema surgiu logo muito cedo para Pepi. O atacante sentou no gramado do nada depois de cerca de 6 minutos e precisou deixar o campo lesionado. Sven Mijnans entrou em seu lugar e, sem Pepi, o PSV sofreu a primeira derrota no campeonato na temporada. 

Inicialmente, Pepi viajaria para os Estados Unidos para os amistosos contra Peru, Chile, México e Canadá, mas isso não poderá acontecer. O atacante foi cortado. 

“A contragosto, porque o atacante de 23 anos estava ansioso pela viagem para a seleção”, escreveu Rik Elfrink no Eindhovens Dagblad. O setorista do clube, porém, ainda não pode dizer nada sobre a gravidade da lesão. 

“Ainda não se sabe exatamente qual é o problema. O PSV ainda não concluiu totalmente os exames e, provavelmente, o clube poderá informar algo na manhã de terça-feira sobre as consequências do problema físico dele.” 

Amistosos
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Peru crest
Peru
PER
Eredivisie
PSV crest
PSV
PSV
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE

Trata-se, portanto, de um revés para Pepi, que tinha uma chance real de ganhar minutos pelos Estados Unidos por causa da ausência de Folarin Balogun. O técnico Mauricio Pochettino convocou o atacante Damion Downs, do St. Louis City, como substituto. 

A pausa para a Data Fifa não chega em um momento desfavorável para o PSV. Além de Pepi, Alassane Pléa também segue fora, e Sam Lammers ainda está sendo preparado para ter condições de jogo.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google