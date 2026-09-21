Internacional do PSV se retira por lesão

Ricardo Pepi foi cortado da seleção dos Estados Unidos, como anunciou a federação de futebol do país. O atacante do PSV saiu lesionado no duelo de domingo com o FC Twente (3 a 2) e, por isso, não poderá atuar por sua seleção nesta Data Fifa.

No domingo, o problema surgiu logo muito cedo para Pepi. O atacante sentou no gramado do nada depois de cerca de 6 minutos e precisou deixar o campo lesionado. Sven Mijnans entrou em seu lugar e, sem Pepi, o PSV sofreu a primeira derrota no campeonato na temporada.

Inicialmente, Pepi viajaria para os Estados Unidos para os amistosos contra Peru, Chile, México e Canadá, mas isso não poderá acontecer. O atacante foi cortado.

“A contragosto, porque o atacante de 23 anos estava ansioso pela viagem para a seleção”, escreveu Rik Elfrink no Eindhovens Dagblad. O setorista do clube, porém, ainda não pode dizer nada sobre a gravidade da lesão.

“Ainda não se sabe exatamente qual é o problema. O PSV ainda não concluiu totalmente os exames e, provavelmente, o clube poderá informar algo na manhã de terça-feira sobre as consequências do problema físico dele.”

Trata-se, portanto, de um revés para Pepi, que tinha uma chance real de ganhar minutos pelos Estados Unidos por causa da ausência de Folarin Balogun. O técnico Mauricio Pochettino convocou o atacante Damion Downs, do St. Louis City, como substituto.

A pausa para a Data Fifa não chega em um momento desfavorável para o PSV. Além de Pepi, Alassane Pléa também segue fora, e Sam Lammers ainda está sendo preparado para ter condições de jogo.