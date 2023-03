Internacional x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV

O Internacional recebe o Corinthians na noite desta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Sesc Protásio Alves, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, na TV fechada.

Após estrear com um empate com o Cuiabá, o Internacional quer mostrar a sua força em casa para conquistar a sua primeira vitória no campeonato. Já o Corinthians goleou o Flamengo e agora quer o segundo triunfo para abrir na liderança.

Prováveis escalações

Internacional: João Vitor, Matteo, Allan, Dalla Corte, Vinicius Souza, Gustavo, Samuel Bastos, Felipe, Jhonatan, Adriel e Lukayan.

Corinthians: Felipe, Bidon, Felipe Augusto, Moscardo, Meer, Higor, Renato, PEdrinho, João Pedro, Léo Mana e Ryan.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?