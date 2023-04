Internacional x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes entram nesta segunda-feira (24), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Corinthians se enfrentam na tarde desta segunda-feira (24), às 17h30 (de Brasília), no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Vindo de vitória no jogo passado, o Internacional subiu para a quarta posição, com 16 pontos. Dayana é o desfalque certo no Colorado e terá que cumprir suspensão. Do outro lado, o Corinthians vem de triunfo em clássico e permaneceu na segunda colocação, com 19 pontos.

Prováveis escalações

Internacional: Gabriela, Isabela, Zoio, Isadora, Benites, Pat, Belen, Tamara, Celsa, Fany auto e Priscila.

Corinthians: Leticia, Luana, Gabrielle, Tamires, Tarciane, Maria Eduarda, Belinha, Jhe, Yasmim, Mariza e Victoria.

Desfalques

Internacional

Dayana está suspensa.

Corinthians

Tainá Maranhão cumpre suspensão.

Quando é?