Internacional x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Internacional e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio e já classificado para as quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Internacional agora volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, o Colorado terminou o Brasileirão na 16ª colocação, com 44 pontos, apenas um a mais que o Ceará, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, que acabou caindo para a Série B.

Do outro lado, o Athletico-PR, que retorna à elite do futebol brasileiro nesta temporada, vem de uma goleada por 4 a 1 sobre o Galo Maringá, resultado que garantiu a equipe nas quartas de final do Campeonato Paranaense de 2026. Para o confronto, o técnico Odair Hellmann contará com força máxima, já que poupou seus principais jogadores na rodada do Estadual.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres (Victor Gabriel), Mercado e Bernabei; Ronaldo (Villagra), Paulinho, Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Dias e Derik; Jadson, Felipinho e Zapelli; Mendonza, Julimar e Renan Peixoto.

Desfalques

Internacional

Richard, Alan Rodríguez e Benjamin estão lesionados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

O retrospecto histórico entre Internacional e Athletico-PR é marcado pelo equilíbrio. Em 70 confrontos disputados, cada equipe soma 24 vitórias, além de 22 empates. No duelo mais recente, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024, os times ficaram no empate por 2 a 2.

Últimos confrontos diretos

Classificação

