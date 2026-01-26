Goal.com
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Mounique Vilela

Internacional x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam neste quarta-feira (28), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio e já classificado para as quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Internacional agora volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, o Colorado terminou o Brasileirão na 16ª colocação, com 44 pontos,  apenas um a mais que o Ceará, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, que acabou caindo para a Série B.

Do outro lado, o Athletico-PR, que retorna à elite do futebol brasileiro nesta temporada, vem de uma goleada por 4 a 1 sobre o Galo Maringá, resultado que garantiu a equipe nas quartas de final do Campeonato Paranaense de 2026. Para o confronto, o técnico Odair Hellmann contará com força máxima, já que poupou seus principais jogadores na rodada do Estadual.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres (Victor Gabriel), Mercado e Bernabei; Ronaldo (Villagra), Paulinho, Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Dias e Derik; Jadson, Felipinho e Zapelli; Mendonza, Julimar e Renan Peixoto.

Desfalques

Internacional

Richard, Alan Rodríguez e Benjamin estão lesionados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS 

Retrospecto recente

O retrospecto histórico entre Internacional e Athletico-PR é marcado pelo equilíbrio. Em 70 confrontos disputados, cada equipe soma 24 vitórias, além de 22 empates. No duelo mais recente, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024, os times ficaram no empate por 2 a 2.

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

1

1

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

