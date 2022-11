Internacional x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Furacão ainda luta por uma vaga na pré-Libertadores de 2023; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando emplacar a segunda vitória consecutiva após perder o título da Libertadores para o Flamengo, o Athletico-PR visita o Internacional neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Brigando por uma vaga na pré-Libertadores 2023, o Athletico-PR, com 54 pontos, busca se manter no G-8 do campeonato nacional.

Já o Internacional, que vem de derrotada para o América-MG por 1 a 0, entra em campo na briga pela vice-liderança. Porém, o Colorado já confirmou a vaga na fase de grupos da Libertadores.

Gabriel Mercado, recuperado de lesão, deve ganhar a posição de Rodrigo Moledo, enquanto Edenilson, com entorse no tornozelo esquerdo, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Mauricio é o mais cotado para assumir a posição.

Em 65 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 23 vitórias, contra 21 do Athletico-PR, além de 21 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável INTERNACIONAL: Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny e De Pena; Edenilson (Mauricio), Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Alemão.

Escalação do provável ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho e Alex Santana; Vitor Bueno, David Terans e Vitinho; Vitor Roque (Pablo).

Desfalques

Internacional

Mikael, Taison e Liziero, machucados, são desfalques do Colorado.

Athletico-PR

Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino seguem no departamento médico do Furacão.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Internacional é favorito contra o Athletico-PR nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,80 na vitória do Colorado, $ 3,60 no empate e $ 4,33 caso o Furacão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,95 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 1,38 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 1,60 se for o Internacional, $ 2,70 se for o Athletico-PR, e ainda $ 11,00 caso não haja gols na partida.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

Divulgação/Internacional

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Beira-Rio – Porto Alegre, RS

• Arbitragem: FLAVIO RODRIGUES (árbitro), MARCELO CARVALHO e EVANDRO DE MELO (assistentes), LUCAS GUIMARÃES (quarto árbitro) e RODRIGO NUNES (AVAR)