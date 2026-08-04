Interesse finalmente ganha força: Ayase Ueda pode ir para a Premier League

Ayase Ueda está na mira do Ipswich Town, informa o FR12, com base em fontes inglesas. O japonês pode deixar o Feyenoord diante da proposta certa.

Na temporada passada, Ueda foi o artilheiro da Eredivisie, mas, por enquanto, o interesse por ele ainda avança lentamente. O Ipswich pode mudar esse cenário: o clube promovido está em busca de um centroavante experiente.

Segundo os ingleses, Ueda se encaixa nesse perfil. O atacante de 27 anos ainda tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028, mas o clube de Roterdã vai colaborar com uma saída. Afinal, a contratação de Nacho Ferri já foi um movimento pensando na saída de Ueda.

O Ipswich ainda não apresentou uma proposta oficial ao diretor técnico Dévy Rigaux, mas isso pode mudar em breve. O Transfermarkt avalia que Ueda atualmente deve custar 20 milhões de euros.

No Ipswich, Ueda pode disputar posição com, entre outros, Chuba Akpom. O atacante foi emprestado pelo Ajax na temporada passada e, com a promoção à Premier League, a opção de compra obrigatória foi acionada. O técnico Gary O’Neil já afirmou estar satisfeito com Akpom. Além disso, Emersonn já foi contratado no início deste verão europeu como novo centroavante.

Ueda não chamou atenção de clubes do exterior apenas na última temporada da Eredivisie, mas também durante a Copa do Mundo. Ele disputou os quatro jogos do Japão e marcou duas vezes.

Ueda pode formar uma boa dupla no Ipswich com Daizen Maeda. O ponta esquerda japonês foi contratado junto ao Celtic por pouco menos de 10 milhões de euros.