Inter x Monza: prévia da Serie A, campeã começa a defesa do Scudetto

Campeonato Italiano - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 12:30 Giuseppe Meazza

Inter x Monza começa em 22 de agosto de 2026, às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Inter x Monza marca o início da Serie A 2026-27

A Inter inicia a defesa do título da Serie A no San Siro contra o recém-promovido Monza, cuja última passagem pela elite terminou com derrota neste estádio icônico.

A Inter conquistou de forma convincente seu 21º título da Serie A na temporada passada, com 11 pontos de vantagem, marcando o maior número de gols (89) e sofrendo a quarta menor quantidade, empatada com outros times (35). Em sua temporada de estreia no comando, o técnico Cristian Chivu se tornou apenas o quinto treinador a vencer o Scudetto em seu primeiro ano no clube. A Inter não conquista títulos consecutivos da liga desde 2009-10. Denzel Dumfries é uma baixa importante, enquanto a dupla inglesa de defesa John Stones e Djed Spence chegou para reforçar a linha defensiva.

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O Monza voltou à elite após uma ausência de um ano por meio dos playoffs de promoção da Serie B, empatando por 2 a 2 no placar agregado na final, antes de garantir o acesso por posição na liga. O novo técnico Ivan Jurić comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Avellino, equipe de divisão inferior, na última sexta-feira para avançar na Coppa Italia, mas o início de temporada do Monza na Serie A dificilmente poderia ser mais complicado, com uma visita aos atuais campeões. Sua partida mais recente na elite foi no San Siro, em uma derrota por 2 a 0 para o Milan. Os Biancorossi terminaram na lanterna da tabela de 2024-25 com 18 pontos. Uma melhora em relação a isso é obrigatória se quiserem sobreviver desta vez.

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Principais estatísticas e notícias de lesão

A Inter não tem grandes preocupações com lesões, enquanto Matteo Pessina ficará fora de ação pelo Monza por pelo menos quatro meses após um problema no joelho.

O Monza marcou 2 ou mais gols em seis de seus últimos oito jogos competitivos fora de casa.

Lautaro Martinez não marcou em suas últimas duas aparições no confronto direto, mas havia feito cinco gols em quatro jogos anteriores contra o Monza.

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Notícias das equipes e elencos

A Inter chega para a estreia sem Henrikh Mkhitaryan, que está suspenso. Cristian Chivu não tem uma escalação provável confirmada neste momento, e nenhuma ausência por lesão foi listada. Novas atualizações do elenco serão adicionadas mais perto do pontapé inicial.

O Monza não tem suspensões ou lesões listadas nos dados disponíveis. Ivan Juric tem todos os jogadores à disposição para trabalhar antes do retorno de sua equipe à Serie A, embora uma escalação confirmada ainda não tenha sido divulgada.

Forma

Os últimos cinco resultados da Inter abrangem tanto a pré-temporada quanto as semanas finais da campanha anterior. Foram três vitórias, um empate e um empate nesse período, com nove gols marcados e sete sofridos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Juventus na pré-temporada, e também empatou por 1 a 1 com o AC Milan antes de vencer o Manchester City. Seu último resultado competitivo foi um empate por 3 a 3 com o Bologna na Serie A, em maio.

Os últimos cinco jogos do Monza contam uma história mais mista. São duas vitórias, dois empates e uma derrota, com dez gols marcados e dez sofridos. Seu compromisso mais recente terminou em 3 a 3 contra o Calcio Padova em um amistoso, e seu melhor resultado da pré-temporada foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Milan Futuro. Sua última partida competitiva foi uma derrota por 2 a 0 para o Catanzaro na Serie B, ainda em maio.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2025, quando a partida terminou em 2 a 2 com o Monza como mandante nominal. Antes disso, a Inter venceu o Monza por 3 a 2 em uma partida da Serie A no Giuseppe Meazza em março de 2025. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, a Inter venceu duas vezes, o Monza não venceu nenhuma, e duas partidas terminaram empatadas, com as equipes também ficando no 1 a 1 em um jogo da Serie A em setembro de 2024.