Inter x Atalanta, final de jogo muito tensa: contato entre Kolarov e Djimsiti no meio de campo

Aconteceu de tudo no final da partida entre Inter e Atalanta, válida pela 29ª rodada. Após o gol de Krstovic – resultado de um contato entre Sulemana e Dumfries – e um pênalti reclamado por Frattesi, eclodiram veementes protestos por parte dos torcedores da Inter contra o árbitro Manganiello.





Momentos de tensão que resultaram na expulsão de Chivu e que levaram a vários confrontos no meio de campo entre jogadores das duas equipes. No final, as reclamações dos jogadores da Inter foram apresentadas a Manganiello, diante do qual se formou um grupinho com Barella e o próprio Dumfries entre os mais agitados.

Tensão altíssima no final também entre Kolarov e Djimsiti, que entraram em contato no meio de campo. O assistente técnico do Inter entrou em campo no final para protestar com a equipe de arbitragem e, por isso, também entrou em contato com o zagueiro da Atalanta.