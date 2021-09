Inter: Vinicius Mello fratura o pé e para por quatro meses

O atacante é um dos destaques do time sub-20 e foi convocado várias vezes pelo técnico Diego Aguirre para o time principal

O centroavante colorado Vinicius Mello sofreu uma fratura no pé esquerdo e passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira. A informação foi confirmada pelo departamento médico do Inter e a previsão de recuperação é de quatro meses.

Vinicius Mello é um dos destaques do time sub-20 e foi convocado várias vezes pelo técnico Diego Aguirre para compor em treinamento e concentrar com o time principal. Neste ano, o centroavante participou de 13 partidas, três pelo Campeonato Gaúcho, duas pela Taça Libertadores e oito jogos no Campeonato Brasileiro. Em nenhuma destas oportunidades Vinicius Mello balançou as redes.

A ausência de Vinicius Mello abre espaço para Matheus Cadorini, outro centroavante do time sub-20 e que vem chamando a atenção do técnico Diego Aguirre. Cadorini já participou em duas partidas neste Campeonato Brasileiro. Matheus Cadorini se destaca pela altura, 1 '92 e pelo desempenho na bola aérea. O centroavante pertence ao Osasco Audax-SP e está emprestado ao Inter até o final desta temporada.