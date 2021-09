Inter sem Edenílson não terá jogos remarcados no Brasileirão: "nosso futebol é uma desorganização"

Presidente colorado Alessandro Barcellos lamentou decisão da CBF em não mudar jogos de clubes com atletas convocados

O Internacional foi comunicado oficialmente pela CBF, no início da noite desta quarta-feira (29), que os times que tiveram jogadores convocados para defender a seleção para as próximas partidas de outubro, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2022, não terão os seus jogos remanejados.

Ao contrário do que aconteceu na última convocação, desta vez os times terão que jogar desfalcados dos jogadores que foram convocados pelo técnico Tite. Com isso, o Internacional não contará com Edenílson nas partidas contra Ceará, Chapecoense e América-MG.

“A informação do Juninho (Juninho Paulista, coordenador da Seleção Brasileira) que ele divulgou na entrevista após a convocação era de que valia para esta convocação o mesmo que ocorreu na convocação passada, que os times que tivessem jogadores convocados pelo Tite iriam ter os seus jogos transferidos, mas a CBF confirmou que desta vez isto não será possível”, disse Alessandro Barcellos, presidente do Inter, à reportagem da Goal.

O meia Edenilson é um dos principais jogadores do time colorado, além de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com nove gols marcados.

“O futebol brasileiro mostra mais uma vez uma desorganização, o campeonato tem que parar em data FIFA. Infelizmente vamos ter que jogar sem poder contar com o artilheiro do campeonato. Ficamos felizes pelo Edenilson, mas não teremos ele em três jogos importantes. Vamos ter que superar a ausência dele”, destacou o presidente colorado.

A justificativa dada pela CBF para não transferir os jogos foi de que era uma orientação jurídica. Nos bastidores da entidade máxima do futebol, a informação é de que a TV detentora das transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro era contra as trocas de datas.

Além da TV Globo, a FENAPAF (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol) também pressionou para que não houvesse mudança nas datas dos jogos. O motivo é que o Campeonato Brasileiro iria acabar além da data prevista, dia 5 de dezembro, e isto implicaria nas férias dos jogadores.

Além de Edenilson, convocado para Seleção Brasileira, o Inter ainda teve o atacante Carlos Palacios, convocado pelo Chile, e Paolo Guerrero, para a seleção do Peru.