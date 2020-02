Inter promete dificultar saída de Lautaro para o Barça e mira em Griezmann

Segundo jornal italiano, o clube de Milão só deixará o argentino sair caso possa contar com o francês

Após cumprir as rodadas de suspensão, Lautaro Martínez pode voltar a entrar em campo já neste domingo contra a . A volta da dupla com Lukaku no ataque anima os torcedores, mas o medo de perder o argentino para o também paira pelos ares do San Siro.

Não é segredo que o Barça tem interesse em contar com o argentino. A boa relação do "Toro" com Leo Messi é um dos principais fatores que fazem o catalães irem atrás do jogador da Inter. A diretoria blaugrana quer agradar o camisa 10 montando um time forte ao redor do ídolo.

Porém, para que isso seja possível, a Inter quer que Antoine Griezmann seja incluído na transação. O jornal italiano Tuttosport divulgou a informação e intitulou a matéria como "Quer Lautaro? Pois nos mande Griezmann".

A ideia do Barcelona era incluir jogadores na negociação. Por conta do Fair Play Financeiro, os catalães não querem pagar a cláusula de recisão de contrato de Lautaro, que gira em torno de 111 milhões de euros (R$ 516 milhões). A ideia é fazer uma "oferta maior", que contaria com alguns jogadores para diminuir o valor pago.

O jornal italiano não entende que a saída de Griezmann seja uma catástrofe para o Barcelona e ainda lista outros jogadores que poderiam entrar nesta posssível negociação: Arturo Vidal (que já foi comandado por Antonio Conte), Carles Aleña e Todibo (jovens que estão emprestados pelo clube) e os brasileiros Arthur e Coutinho. Este último, incluse, já foi jogador da Inter.