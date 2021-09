Inter projeta 2022 sem Guerrero e restante de 2021 com Boschilia de volante

Em meio à boa sequência invicta na temporada, o Colorado faz projeções para curto e médio prazo

O técnico colorado Diego Aguirre vem testando algumas alternativas para utilizar em um futuro próximo no time colorado. Uma destas possibilidades é a utilização do meia Boschilia como segundo volante. O objetivo é tentar dar uma maior qualidade na saída de bola, para a transição da defesa para o ataque.

Segundo informações, o meia tem treinado bem atuando na posição de segundo homem de meio campo, porém o treinador colorado não projeta modificar o time, que tem Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso como os titulares na posição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Gabriel Boschilia chegou ao Internacional no início do mês de janeiro e tem contrato com o colorado até o final de 2022. Em outubro de 2020 o meia acabou sofrendo uma séria lesão no joelho direito, rompendo o ligamento cruzado e só retornou aos gramados em junho deste ano. Até o momento foram 43 jogos com a camisa do Inter e cinco gols marcados.

Boschilia, com a camisa do Inter (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Saídas no final do ano

(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Os testes de Diego Aguirre também fazem parte do planejamento para a temporada de 2022. Alguns jogadores do atual elenco não ficarão para o próximo ano. O goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Lucas Ribeiro, os laterais Sarávia e Moisés, o volante Rodrigo Lindoso e o centroavante Paolo Guerrero não deverão permanecer em 2022.

Em entrevista para a Rádio GreNal o executivo de futebol Paulo Bracks reconheceu que a permanência de Guerrero é muito difícil.

“Mesmo que o Guerreiro aceite uma redução salarial, é difícil reduzir salário no Brasil, tem uma legislação trabalhista muito dura em relação a isto”, destacou o executivo colorado.

Esta situação vale não só para Paolo Guerrero, mas para todos os jogadores que estão com o contrato findando no final deste ano. Estas saídas deverão gerar uma economia de quase dois milhões de reais na folha de pagamento.