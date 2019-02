Inter pode acertar com Centurión, ex-São Paulo

O argentino teve conflitos com seu técnico e foi afastado das atividades do Racing

Foi divulgado pela imprensa argentina o interesse do Internacional e do Flamengo no meia-atacante Ricardo Centurión, ex-jogador do São Paulo que hoje faz parte do elenco do Racing.

Recentemente, o jogador argentino se envolveu em conflitos com o técnico Eduardo Coudet, e chegou a empurrá-lo por conta de uma discussão após a derrota para o River Plate. Por esse motivo, acabou sendo afastado.

Rodrigo Cateano , diretor-executivo do clube colorado, negou qualquer negociação com o meia-atacante.

O jogador de 26 anos tem um histórico de problemas pessoais fora dos gramados. Seu empresário, Eduardo Rosetto, declarou não ter recebido nenhum contato da direção colorada e que deve definir o futuro do atleta em uma reunião com a direção do Racing na próxima semana.

A torcida da equipe argentina tinha o jogador como um ídolo, porém, em decorrência de suas atitudes com seu treinador passou a ser rejeitado pelos torcedores.

O jornal Olé , principal jornal esportivo da Argentina, lançou uma pesquisa para descobrir o que os torcedores acham que deve acontecer com Centurión. Entre os mais de 45 mil participantes, quase 70% afirmaram que ele não deve jogar mais com o manto da La Academia, enquanto 20% acreditam que o ideal é deixá-lo na reserva por uma semana.