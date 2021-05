Inter perde Patrick para a decisão contra o Juventude

O meia sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, que o afasta dos treinos por 10 dias

O meia Patrick será desfalque do Internacional para os próximos jogos do Campeonato Gaúcho e da Libertadores da América. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, na partida contra o Juventude, no primeiro confronto das semifinais do estadual. A informação do departamento médico colorado é de que o meia fique no mínimo 10 dias sem treinar, somente realizando fisioterapia.

Patrick já desfalcou o Colorado na partida contra o Olímpia-PAR, pela Libertadores, e vai ser ausência contra o Juventude, no jogo da volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, e contra o Táchira, na Venezuela, pela Libertadores da América. Caso o Inter classifique para a decisão do Gauchão, o meia também será desfalque na primeira partida da decisão.

Se a previsão do departamento médico colorado confirmar, Patrick só deverá retornar ao time colorado no dia 20 de maio, no jogo da Libertadores, contra o Olímpia-PAR, ou na segunda partida da decisão do Campeonato Gaúcho, no dia 23 de maio, se o Inter classificar para a decisão.