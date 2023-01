Inter de Milão x Napoli ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), em San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Napoli se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h45 (de Brasília), em San Siro, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em busca do primeiro Scudetto depois de mais de 30 anos, o Napoli está na liderança isolada da Serie A. Atualmente, soma 41 pontos, com 13 vitórias e dois empates, enquanto a Inter, com 30 pontos, busca emplacar a terceira vitória consecutiva no campeonato.

Em 165 jogos disputados entre as equipes, a Inter soma 73 vitórias, contra 49 do Napoli, além de 43 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Italiano 2021/22, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Inter de Milão: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

Escalação do provável Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Desfalques

Inter de Milão

Marcelo Brozovic, com uma distensão na panturrilha, é desfalque certo.

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?