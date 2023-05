Inter de Milão x Milan ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Champions League

Clássico italiano será disputado nesta terça-feira (16), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Milan fazem mais clássico de tirar o fôlego na tarde desta terça-feira (16), a partir das 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Com a vitória por 2 a 0 no primeiro confronto, a Inter de Milão entra em campo com a vantagem de poder empatar ou perder por um gol de diferença para avançar. Os nerazzurri pouparam boa parte de seus jogadores no fim de semana e vêm de vitória no fim de semana. Na Liga dos Campeões, a equipe liderada por Lautaro Martínez eliminou o Porto (por 1 a 0) e o Benfica (por 5 a 3) nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Durante a primeira fase, a Inter ficou em segundo lugar no Grupo C com 10 pontos, oito a menos que o líder Bayern de Munique.

Já o Milan tem a missão de ganhar o dérbi por três gols de diferença para ficar com a vaga, ou por dois para levar a decisão à prorrogação. Os rossoneri ganharam no sábado, em duelo pelo italiano. Nas oitavas de final Champions, o time venceu o Tottenham por 1 a 0, e nas quartas eliminou o Napoli com um placar agregado de 2 a 1

Em 220 jogos disputados entre as equipes, a Inter de Milão soma 82 vitórias, contra 71 do Milan, além de 67 empates.

Escalações

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Pobega; Diaz, Krunic, Saelemaekers; Giroud.

Desfalques

Inter de Milão

Milan Skriniar segue no departamento médico.

Milan

Junior Messias, Rade Krunic e Ismael Bennacer continuam se recuperando de lesões.

Quando é?