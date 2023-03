Inter de Milão x Fiorentina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Inter de Milão recebe a Fiorentina no inicio da tarde deste sábado (1), às 13h (de Brasília), no San Siro, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com duas derrotas consecutivas na Serie A, a Inter de Milão entra em campo pressionada pela vitória para seguir na briga pelo G-4. A equipe aparece na terceira posição, com 50 pontos, e pode ter os seus principais nomes em campo apesar do primeiro jogo da semifinal da Coppa Itália, que será disputada na próxima terça-feira (4), contra a Juventus.

Hakan Calhanoglu, com problema muscular, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Henrikh Mkhitaryan pode retornar no meio-campo, enquanto Romelu Lukaku fará parceria com Lautaro Martinez.

Do outro lado, a Fiorentina, em nono, com 37 pontos, busca emplacar a quinta vitória consecutiva no torneio. Luka Jovic, com problema respiratório, é tratado como dúvida. O brasileiro Arthur Cabral é o mais cotado para assumir a posição na linha de frente.

Em 179 jogos disputados entre as equipes, a Inter de Milão registra 75 vitórias, contra 45 da Fiorentina, além de 56 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Italiano 2022/23, a Inter venceu por 4 a 3.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Vrij; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Martinez e Lukaku.



Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Barak, Saponara; Arthur Cabral.

Desfalques

Inter de Milão

Danilo D'Ambrosio, expulso na derrota para a Juventus, cumprirá suspensão automática.

Fiorentina

Aleksa Terzic e o goleiro reserva Salvatore Sirigu são as únicas ausências da equipe.

Quando é?