A Inter de Milão recebe o Arsenal, com os Gunners buscando manter seu 100% de aproveitamento na primeira fase da Liga dos Campeões.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Arsenal, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida

Onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Arsenal

Inter de Milão e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (20), no San Siro, na Itália, pela sétima rodada da Liga dos Campeões 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (veja a programação completa).

Horário de início de Inter de Milão x Arsenal

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Giuseppe Meazza

As equipes entram em campo a partir das 17h (horário de Brasília).

Contexto da partida

O Arsenal precisa de apenas um ponto para garantir a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões após um início perfeito com seis vitórias em seis jogos. A Inter começou com quatro vitórias em quatro jogos, mas depois sofreu duas derrotas consecutivas contra o Atlético de Madrid e o Liverpool. Desde essa derrota para os Reds, a equipe de Christian Chivu está quase de volta ao seu melhor, com seis vitórias nos últimos oito jogos em todas as competições, incluindo cinco vitórias em seis na Série A para confirmar seu status como favorito ao Scudetto.

O Arsenal sofreu apenas um gol em seus seis jogos na competição até agora, enquanto a Inter sofreu apenas quatro, tornando essas as duas melhores defesas da UCL no momento.

Desfalques e estatísticas

A Inter está sem Hakan Calhanoglu (panturrilha) e Denzel Dumfries (tornozelo). Alessandro Bastoni e Marcus Thuram não saíram do banco contra a Udinese, mas devem ser reintegrados ao sistema 3-5-2 de Chivu, que também deve contar com o ex-meio-campista do Arsenal, Henrikh Mkhitaryan.

Mikel Arteta pode rodar seu elenco com a classificação praticamente garantida e a visita do Manchester United no próximo fim de semana ao Emirates Stadium na Premier League. Riccardo Calafiori e Piero Hincapie ainda estão afastados.

Uma sétima vitória consecutiva representaria um recorde histórico para o Arsenal em qualquer competição da UEFA.

Nenhum jogador marcou mais gols em casa na UCL desde o início de 2025 do que Lautaro Martinez, da Inter.

Notícias dos times e escalações

