Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoInter de Milão
Giuseppe Meazza
team-logoArsenal
ASSISTA COM A

Inter de Milão x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Inter de Milão e Arsenal, além do horário de início e notícias das equipes

A Inter de Milão recebe o Arsenal, com os Gunners buscando manter seu 100% de aproveitamento na primeira fase da Liga dos Campeões.     

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Arsenal, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida

Onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Arsenal

Inter de Milão e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (20), no San Siro, na Itália, pela sétima rodada da Liga dos Campeões 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir a jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online ao transmitir. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre os melhores VPNs para assistir esportes.

Contorne restrições geográficas com uma Rede Privada VirtualObtenha o NordVPN

Horário de início de Inter de Milão x Arsenal

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Giuseppe Meazza

As equipes entram em campo a partir das 17h (horário de Brasília).

Contexto da partida

O Arsenal precisa de apenas um ponto para garantir a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões após um início perfeito com seis vitórias em seis jogos. A Inter começou com quatro vitórias em quatro jogos, mas depois sofreu duas derrotas consecutivas contra o Atlético de Madrid e o Liverpool. Desde essa derrota para os Reds, a equipe de Christian Chivu está quase de volta ao seu melhor, com seis vitórias nos últimos oito jogos em todas as competições, incluindo cinco vitórias em seis na Série A para confirmar seu status como favorito ao Scudetto. 

O Arsenal sofreu apenas um gol em seus seis jogos na competição até agora, enquanto a Inter sofreu apenas quatro, tornando essas as duas melhores defesas da UCL no momento. 

Desfalques e estatísticas

A Inter está sem Hakan Calhanoglu (panturrilha) e Denzel Dumfries (tornozelo). Alessandro Bastoni e Marcus Thuram não saíram do banco contra a Udinese, mas devem ser reintegrados ao sistema 3-5-2 de Chivu, que também deve contar com o ex-meio-campista do Arsenal, Henrikh Mkhitaryan. 

Mikel Arteta pode rodar seu elenco com a classificação praticamente garantida e a visita do Manchester United no próximo fim de semana ao Emirates Stadium na Premier League. Riccardo Calafiori e Piero Hincapie ainda estão afastados.

Uma sétima vitória consecutiva representaria um recorde histórico para o Arsenal em qualquer competição da UEFA.

Nenhum jogador marcou mais gols em casa na UCL desde o início de 2025 do que Lautaro Martinez, da Inter.

Lautaro Martinez InterGetty Images

Notícias dos times e escalações

Prováveis escalações de Inter de Milão x Arsenal

Inter de MilãoHome team crest

3-5-2

Formação

4-3-3

Home team crestARS
1
Y. Sommer
25
M. Akanji
95
A. Bastoni
15
F. Acerbi
23
N. Barella
11
L. Henrique
22
H. Mkhitaryan
32
F. Dimarco
7
P. Zielinski
9
M. Thuram
10
L. Martinez
1
D. Raya
6
Gabriel
4
B. White
2
W. Saliba
49
M. Lewis-Skelly
36
M. Zubimendi
41
D. Rice
8
M. Oedegaard
19
L. Trossard
9
G. Jesus
7
B. Saka

4-3-3

ARSAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico dos confrontos diretos

INT

Outros

ARS

2

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/4
Ambos os times marcam
2/4

Classificações

0