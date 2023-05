Inter x Milan e o debate: entre Dzeko, Giroud e Ibrahimovic, quem é o melhor vinho?

A resposta fica aberta a diferentes fatores, mas quem saiu em vantagem foi o bósnio, com gol e recorde histórico na semifinal da Champions League

Dentre inúmeras particularidades que existem quando o assunto é Milan e Inter de Milão, a presença histórica de grandes craques veteranos é das mais marcantes. Estamos falando de Baresi e Maldini atravessando décadas de rubro-negro (indo das camisas de pano até os materiais sintéticos), de um Zanetti que nos últimos anos de sua carreira nerazzurri conseguiu anular um jovem Lionel Messi, em seu auge no Barcelona, e muitos outros. Agora em 2022/23, os “vovôs” mais famosos estão no ataque: Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud pelos milanistas, Edin Dzeko pela Internazionale. Qual deles é o vinho que envelheceu melhor?

A resposta do momento é pelo que tem o currículo mais modesto nesta trinca. Edin Dzeko faz, aos 37 anos, uma grande campanha com a Inter de Milão e abriu a contagem para os Nerazzurri no jogo de ida da semifinal da Champions League contra o Milan, que terminou com vitória por 2 a 0 da Internazionale e uma grande vantagem para o duelo de volta. A grande capacidade do bósnio, em sua segunda temporada pela Inter, fica comprovada, dentre várias coisas, pelo fato de Romelu Lukaku hoje ser opção no banco de reservas.

Em seu auge, não há dúvidas que Ibrahimovic foi, com sobras, o melhor de todos os inseridos neste debate. Mas agora aos 41 anos, o sueco mal jogou. Convive com problemas físicos e sua última participação oficial pelo Milan aconteceu em abril deste ano, quando disputou apenas sua quarta partida na temporada. Fez gol sobre a Udinese, mas dá sinais claros de que, enfim, perdeu a batalha contra o tempo – uma derrota certa, que chega para todos. Embora tenha ajudado bastante a elevar os níveis competitivos de um jovem elenco milanista, na primeira parte da temporada passada, no caminho rumo a um título italiano que encerrou um grande jejum do clube, dentro de campo Ibra está mais perto de encerrar o seu prazo de validade.

Getty

Olivier Giroud não conseguiu, no clássico de ida da semifinal desta Champions League, manter a regularidade de cara decisivo em jogo grande. Mas é um competidor à altura de Dzeko nesta briga. Neste caso, mudam as características: o bósnio da Inter é um finalizador mais cirúrgico, embora o francês faça melhor o trabalho de servir os demais companheiros de time. E aí, neste caso, a resposta vai depender: o time precisa mais de um finalizador ou de alguém que eleve o nível dos próprios companheiros no ataque?

Getty Images

Dzeko tem mais gols do que Giroud (14 a 13) nesta temporada. Giroud tem mais assistências que Dzeko (7 a 4) e participa diretamente de mais gols do que o bósnio (20 a 18). O francês tem o currículo mais pesado, é campeão do mundo, e teve papel importantíssimo no título de Campeonato Italiano conquistado pelo Milan na temporada passada. Na Itália, a maior conquista de Dzeko tem uma importância menor em comparação ao Scudetto: uma Coppa Italia, também em 2021/22.

A resposta de qual deles envelheceu melhor, como um vinho a ser servido neste 2023, será dada apenas pelo resultado do que ainda vai acontecer. A Internazionale tem uma grande vantagem para o jogo de volta, e é favorita a chegar na final desta Champions League, mas é impossível cravar que a contenda já está definida. A certeza de hoje fica para o recorde atingido por Edin Dzeko: aos 37 anos e 54 dias, o bósnio passou a ser o centroavante mais velho a balançar as redes em uma semifinal de Liga dos Campeões.