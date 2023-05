Por que o clássico entre Milan e Inter é chamado de Derby della Madonnina?

Clássico recebe nome em homenagem a um dos símbolos da cidade de Milão

Milan e Inter de Milão disputam uma das semifinais da Liga dos Campeões da UEFA da temporada 2022/23. Ambas as equipas sonham em estar na decisão da competição de clubes mais importantes da Europa após mais de uma década sem conseguir ser finalista.

O apelido deste clássico histórico, 'derby della Madonnina', é provavelmente o mais famoso do futebol italiano e está intimamente relacionado a Milão. A partida entre Milan e Inter recebe esse nome porque a 'Madonnina' é a estátua da Virgem Maria que existe no topo da Catedral de Milão desde 1774 e se tornou um dos ícones da cidade.

O confronto de ida do Derby della Madonnina pela semifinal da Champions League 2022/23 será disputado nesta terça-feira (10), enquanto o duelo da volta será no próximo dia 16 de maio. Ambos os confrontos serão realizados no San Siro.