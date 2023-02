Do que a Inter de Milão precisa para se classificar na Champions

Após vitória no jogo da ida contra o Porto, equipe italiana decidirá a vaga nas quartas fora de casa

A Inter de Milão saiu na frente no confronto contra o Porto, pelas oitavas de final da Champions League, vencendo o confronto de ida por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), no San Siro. Agora, a equipe italiana chega em vantagem para o confronto da volta, que será realizado no dia 14 de março, no estádio do Dragão.

Com a vitória no jogo da ida, a Inter chega para o segundo jogo em vantagem, se classificando com um empate ou com uma vitória por qualquer placar. Como a Champions League aboliu o critério do gol qualificado, caso a equipe italiana perca por um gol de diferença, a vaga será decidida na prorrogação e, eventualmente, nos pênaltis. Uma derrota dois gols ou mais de diferença elimina a equipe.

Vale lembrar que na primeira fase a Inter de Milão se classificou na segunda colocação do Grupo C, com 10 pontos conquistados. A equipe italiana venceu três jogos jogos, e empatou um, e perdeu dois, ficando com 56% de aproveitamento.