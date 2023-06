Inter Miami x Austin FC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (01), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na internet

Inter Miami e Austin FC se enfrentam na noite deste sábado (01), às 20h30 (de Brasília), no Lockhart Stadium, na Flórida - EUA, pela 20ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV, no streaming.

Os mandantes são o lanterna da Conferência Leste com 15 pontos e apenas cinco vitórias na atual temporada. Já o Austin ocupa a oitava posição da Conferência Oeste com 25 pontos, na zona de classificação para as eliminatórias dos playoffs.

Na última rodada, o Miami foi goleado fora de casa pelo Philadelphia Union por 4 a 1, enquanto o Austin venceu, em casa, o rival de estado Houston Dynamo por 3 a 0.

No histórico de confronto, somente um jogo aconteceu entre as equipes, com direito a uma lavada por parte do Austin na última temporada pelo placar de 5 a 1.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Fray, McVey e Allen; Taylor, Ruiz, Arroyo e Negri; Cremaschi, Pizarro e Martínez.

Austin FC: Stuver; Lima, Cascante, Radovanovic e Gallagher; Finlay, Wolff, Pereira e Fagundez; Zardes e Driussi.

Desfalques

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Austin FC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?