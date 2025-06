Inter Miami x Porto: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Messi Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), no Mercedes-Benz Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter Miami e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atalanta, pela segunda rodada do grupo A do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

O Inter Miami volta a campo após empatar sem gols com o Al Ahly na estreia da fase de grupos. Como todos os jogos do Grupo A terminaram empatados, a equipe da MLS ocupa a lanterna por critérios de desempate. Para o confronto, Lionel Messi e Luis Suárez seguem como titulares e são os principais nomes da equipe comandada por Javier Mascherano.

Do outro lado, o Porto também busca a primeira vitória no torneio. Na primeira rodada, os portugueses empataram por 0 a 0 com o Palmeiras. Destaque da estreia, o goleiro Cláudio Ramos segue como titular no gol do time europeu.

Na última rodada da fase de grupos, o Inter Miami enfrenta o Palmeiras, no dia 23, enquanto o Porto encara o Al Ahly. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final.

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, David Martínez, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Sergio Busquets, Telasco Segovia, Benja Cremaschi;Tadeo Allende, Luis Suárez, Lionel Messi.

Porto: Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Eustáquio , Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samu.

Desfalques

Inter Miami

Jordi Alba, Gonzalo Lujan e Yannick Bright seguem machucados.

Porto

Diogo Costa, com desconforto muscular, deve seguir fora.

Que horas começa Inter Miami x Porto

