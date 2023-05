Inter Miami x New York Red Bulls ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela 15ª rodada da MLS; veja como acompanhar na internet

Inter Miami e New York Red Bulls se enfrentam na noite desta quarta-feira (31), às 20h30 (de Brasília), no Inter Miami CF Stadium, pela 15ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming.

O Inter Miami está na lanterna da Conferência Leste, com 15 pontos conquistados. A equipe busca a vitória para se aproximar da zona de classificação para os playoffs.

Já o New York Red Bulls está 13ª colocação da Conferência Leste. O time soma 16 pontos, e pode entrar na zona de classificação para os playoffs com uma vitória diante do Inter Miami.

Prováveis escalações

Inter Miami: Drake Callender, DeAndre Yedlin, Kryvtsov,Kamal Miller, Franco Negri; Ian Fray, Dixon Arroyo, Corentin Jean, Benjamin Cremaschi, Robert Taylor; Leonardo Campana.

New York Red Bulls: Carlos Miguel, Hassan Ndam, Sean Nealis, Dylan Nealis; Cameron Harper, Cristian Cásseres Jr., Peter Stroud, John Tolkin; Tom Barlow, Dante Vanzeir, Dru Yearwood.

Desfalques

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

New York Red Bulls

Sem desfalques confirmados.

Quando é?