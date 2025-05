Inter Miami x Montréal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Lionel Messi na MLS 2025

Time de Messi não vive melhor momento na MLS, e recebe clube canadense nesta quarta-feira; veja quem transmite

Inter Miami e Montréal se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20h30 (horário de Brasília), pela 16ª rodada da MLS de 2025, a primeira divisão de futebol dos Estados Unidos. O jogo será no Chase Stadium, na Flórida, com transmissão ao vivo da Apple TV+, serviço de streaming que transmite todos os jogos da competição com a assinatura do MLS Season Pass (clique aqui e confira a programação diária).

O time de Lionel Messi definitivamente não vive seu melhor momento na liga norte-americana. A equipe venceu apenas um dos últimos oito jogos, incluindo duas derrotas na eliminação para o Vancouver Whitecaps na Copa dos Campeões da Concacaf. Embora esteja há quatro partidas sem vencer, o clube de propriedade de David Beckham ocupa a sétima colocação entre os 15 times da Conferência Leste, ainda garantindo vaga nas oitavas de final.

Enquanto isso, o CF Montréal, clube canadense, também está há quatro jogos sem vitória e foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Canadense nesse período. A equipe comandada por Marco Donadel vem de um empate em casa por 2 a 2 contra o LAFC, após abrir 2 a 0 nos primeiros 22 minutos e ceder a igualdade. O clube amarga a lanterna da Conferência Leste, com apenas oito pontos em 15 rodadas.

Os dois últimos confrontos entre as equipes terminaram em 3 a 2, com uma vitória para cada lado — ambas como visitantes. Em 2023, mais uma vez, cada time conquistou um triunfo: o Montréal venceu por 1 a 0, e o Inter Miami, por 2 a 0, desta vez jogando em casa.

Prováveis escalações

Inter Miami: Ustari; Fray, Martínez, Lujan e Allen; Allende, Segovia, Sergio Busquets e Jordi Alba; Lionel Messi e Luis Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

Montréal: Sirois; Bugaj, Campbell, Neal e Petrasso; Sealy, Saliba, Piette e Pearce; Owusu e Vrioni. Técnico: Marco Donadel.

Desfalques

Inter Miami

O goleiro Drake Callender foi submetido a uma cirurgia de remoção de hérnia e é desfalque confirmado.

Montréal

Os meio-campistas Bryce Duke, Dominik Yankov e o atacante Gennadiy Synchuk estão lesionados.

Quando é?