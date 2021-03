Inter define proposta salarial a Taison e espera atacante ainda neste semestre

O Colorado espera definir a contratação do jogador sem complicar suas contas

A contratação do atacante Taison é o sonho de consumo da direção do Internacional encabeçada por Alessandro Barcelos. O jogador, que foi formado nas categorias de base do colorado e, em 2010, foi peça importante na conquista da Copa Libertadores, está em litigio com o Shakthar Donestk, da Ucrânia. Ele brigou com o técnico português Luís Castro, foi afastado do grupo e passou a treinar em separado dos demais jogadores.

No final de 2020, as primeiras conversas entre os dirigentes do Inter e o jogador foram positivas, nas quais Taison demonstrou interesse em retornar para o Inter e ficar perto da família, que mora na cidade de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul.

Com o sinal positivo de Taison, a direção do Inter tratou de viabilizar a proposta salarial para o atacante. A ideia é de repassar ao atacante o salário que ganhava o argentino D'Alessandro, que não teve o seu contrato renovado e acabou indo para o Nacional-URU no início de 2021.

Para não fugir do objetivo da redução da folha salarial, no entanto, a direção colorada estabeleceu que o teto do salário mensal a ser oferecido será de R$ 650 mil, incluindo o valor em carteira e direitos de imagem.

“Não vamos cometer loucuras, ainda não acertamos nada. Temos sondagens e conversas, mas não existe nada definido. O Taison tem contrato em vigor com o Shakthar e existe uma situação entre ele e o clube que temos que esperar para ver o que vai acontecer", disse o presidente colorado em contato com a reportagem da Goal.

"Estabelecemos que o valor oferecido não vai passar de R$ 650 mil, que é um belo salário, porém distante do que ele ganha atualmente. Sabemos que ele quer voltar para o Inter e já disse que dinheiro não será problema”, destacou.

O contrato de Taison com o Shakthar acaba no dia 30 de junho e, para poder atuar no primeiro semestre de 2021 pelo Internacional, ele teria que rescindir com os ucranianos até o dia 23 de maio, a tempo de ser inscrito na atual janela de transferências.

Caso não consiga a rescisão, o Colorado terá que esperar até agosto, quando se inicia o segundo período no ano para o registro de atletas que vêm do exterior junto à CBF.