Inter encara o Ceará desfalcado de Taison e mais sete jogadores no Brasileirão

Caso saia vitorioso, o Colorado sobe para a quinta colocação, passando Corinthians e RB Bragantino; Ceará pode ir para décimo

O técnico Diego Aguirre ganhou mais quatro desfalques para encaminhar o time do Inter que vai encarar o Ceará, nesta quarta-feira (06), às 19h (de Brasília), no Estádio do Castelão .

A principal ausência será a do meia atacante Taison, que apresentou fortes sintomas gripais e por isso acabou vetado pelo departamento médico.

Pelo mesmo motivo, o zagueiro Lucas Ribeiro também acabou ficando de fora do jogo.

Os meias Boschilia e Juan Cuesta também ficaram de fora da lista dos relacionados. Gabriel Boschilia apresentou um desconforto no joelho direito e já iniciou tratamento de fisioterapia. Foi o mesmo joelho que o meia rompeu o ligamento cruzado em outubro de 2020.

O colombiano Juan Cuesta acabou vetado após se apresentar com um desconforto muscular na coxa direita.