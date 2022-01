Inter avança e pode anunciar David como atacante nos próximos dias

A negociação envolvendo a contratação do atacante David evolui e o Colorado está otimista de que possa anunciar o jogador nos próximos dias.

David pertence ao Fortaleza e o clube do nordeste está pedindo nove milhões de reais para vender os seus 45% do vínculo econômico. A outra parte pertence ao empresário André Cury, que tem boa relação com o clube gaúcho.

A contraproposta do Internacional é de sete milhões de reais e com a possibilidade de repassar algum jogador por empréstimo ao Fortaleza.

Nos bastidores do Estádio Beira-Rio, o otimismo em relação à contratação de David aumentou nas últimas horas e a expectativa é de que até a próxima semana o Internacional possa anunciar esta contratação.

David tem 26 anos, atua pelo lado esquerdo de ataque e tem na força e no drible suas principais virtudes. O Fortaleza tinha a expectativa de negociar David com o futebol do exterior, o que acabou não acontecendo. O jogador já admitiu o desejo de trocar o Leão do Pici pelo Colorado.