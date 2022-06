Inter devolve Bruno Méndez ao Corinthians e procura novo zagueiro

Imposições feitas pelo Timão no negócio afastaram o acordo com o Colorado. Gaúchos queriam pagar valor menor que o estabelecido por compra

O Internacional não chegou a um acordo com o Corinthians pela contratação de Bruno Méndez. O jogador já foi liberado para voltar ao CT Joaquim Grava e não deve seguir no Beira-Rio. Somente uma mudança de postura dos paulistas seria capaz de segurar o uruguaio em Porto Alegre. Diante disso, o departamento de futebol avalia a contratação de um novo zagueiro, conforme apurado pela GOAL.

A oferta feita pelo Inter ao Timão era de R$ 15 milhões por 35% dos direitos econômicos do jogador. O montante seria parcelado. O Corinthians exige os números estabelecidos na cláusula do empréstimo: US$ 6 milhões (R$ 30,8 milhões) por 50% dos direitos.

O valor solicitado pelos paulistas é considerado elevado pelo Inter. O clube não pretende desembolsá-lo pela contratação do atleta estrangeiro, até porque ele não conta com total aprovação interna, conforme apurado pela reportagem. A sua permanência seria um desejo do presidente Alessandro Barcellos. Desta forma, o defensor retornará ao Corinthians nos próximos dias. O seu empréstimo no Beira-Rio se encerraria em 30 de junho.

Sem gastar com a contratação de Bruno Méndez, o Inter usará parte de seu dinheiro para adquirir um novo defensor. A ideia é buscar um jogador experiente para a função. A comissão técnica tem se reunido com a diretoria constantemente para avaliar o mercado e buscar um nome até 18 de julho.

O atual elenco do Inter conta com cinco zagueiros à disposição de Mano Menezes: Gabriel Mercado, Kaique Rocha, Rodrigo Moledo, Tiago Barbosa e Vitão.