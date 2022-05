Inter prepara oferta de R$ 15 milhões ao Corinthians por Bruno Méndez

O Internacional prepara uma proposta de R$ 15 milhões pelo zagueiro Bruno Méndez, que pertence ao Corinthians e está cedido por empréstimo no Beira-Rio até 30 junho de 2022. O valor seria pela aquisição de 35% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos, conforme apurado pela GOAL.

Atualmente, a cláusula do empréstimo é de US$ 6 milhões (R$ 30,84 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. O valor, contudo, é considerado alto pela cúpula gaúcha.

Hoje, o Corinthians detém 70% dos direitos econômicos de Bruno Méndez. O restante — 30% — pertence ao próprio uruguaio, que não conta com outras propostas no mercado da bola.

A proposta ainda não chegou ao Parque São Jorge, conforme apurado pela reportagem. A diretoria do Corinthians aguarda um contato para a discussão de possíveis valores, mas está disposta a vender o jogador, que não atraiu interesse de outros clubes no momento.

Bruno Méndez esteve em 17 dos 23 jogos do Inter na temporada, sendo 14 na condição de titular e três como reserva. O jogador iniciou a sua passagem pelo Beira-Rio no ano passado. Inicialmente, ele foi reserva de Kaike Rocha e Víctor Cuesta, atualmente no Botafogo. No início da passagem de Mano Menezes pelo clube, atuou como suplente de Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado.

Embora seja versátil — também atual como lateral direito — e tenha dupla nacionalidade — é uruguaio e italiano —, o jogador não atrai interesse do futebol europeu. A altura, 1,80m, é vista como principal empecilho para a saída.

O jogador tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2023. A sua contratação custou R$ 22 milhões. Ele chegou ao clube depois de defender o Montevideo Wanderers, do Uruguai.