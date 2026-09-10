Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Italiano
team-logoInter de Milão
Giuseppe Meazza
team-logoUdinese
Assista aqui! Disney+

Com o apoio de

Inter de Milão x Udinese, prévia da Serie A: tudo o que você precisa saber

Inter de Milão x Udinese
Campeonato Italiano
Inter de Milão
Udinese

Prévia completa de Inter de Milão x Udinese Calcio pela Serie A. Analisamos os resultados da 3ª rodada, a fase recente e as principais histórias antes deste confronto de segunda-feira à noite no San Siro.

Inter x Udinese: detalhes da partida

crest
Campeonato Italiano - Rodada 4
Giuseppe Meazza

Inter de Milão e Udinese Calcio entram em campo em 14 de setembro de 2026, às 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Serie A em Milão na noite de segunda-feira

A Inter de Milão volta para casa para receber a Udinese Calcio no San Siro e fechar a 4ª rodada da temporada 2026/27 da Serie A. Embalada por uma vitória doméstica de alta intensidade sobre o Napoli e por uma desgastante viagem europeia no meio da semana, a Inter busca confirmar mais um triunfo em casa para manter seu bom início perto do topo da tabela. Para a Udinese, viajar para Milão após uma derrota no fim representa uma ótima oportunidade de resposta e de testar sua solidez defensiva contra um dos ataques mais potentes da Serie A.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

A virada com cinco gols da Inter sobre o Napoli

A Inter de Milão chega à noite de segunda-feira cheia de confiança após conquistar uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o SSC Napoli no San Siro, pela 3ª rodada (5 de setembro). Depois de ficar 2 a 0 atrás no início do segundo tempo, Lautaro Martínez iniciou a reação aos 56 minutos, antes de Marcus Thuram empatar aos 82. Martínez completou a virada com o gol da vitória nos acréscimos, aos 90 minutos, garantindo os três pontos em um duelo clássico.

Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

O apagão final da Le Zebrette contra a Lazio

A Udinese Calcio viaja para o oeste tentando se reajustar após sofrer uma frustrante derrota em casa por 2 a 1 para a S.S. Lazio no Bluenergy Stadium, pela 3ª rodada (7 de setembro). O meio-campista Jesper Karlström colocou a Udinese em vantagem no início do segundo tempo (49'), mas a Lazio reagiu com gols de Davide Frattesi (75') e Albert Guðmundsson (88') para buscar a vitória. O resultado faz com que o time de Kosta Runjaić esteja determinado a se ajustar defensivamente nos momentos finais das partidas.

Poder de fogo no ataque contra o bloco baixo dos Friulani

Historicamente, a Inter de Milão tem mantido forte domínio em casa neste confronto, mas a formação física da Udinese sempre apresenta um desafio incômodo. O motor do meio-campo central da Inter, liderado por Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella, tentará controlar o ritmo e municiar Lautaro Martínez, enquanto a Udinese apostará nos contra-ataques liderados por Jesper Karlström e Keinan Davis. Com pontos importantes da liga em jogo, o duelo de segunda-feira à noite promete ação intensa desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Inter de Milão x Udinese

Técnico

  • C. Chivu

Cristian Chivu não tem preocupações confirmadas por lesão ou suspensão listadas para o time da casa antes deste confronto, embora sejam esperadas atualizações mais perto do início da partida, dado o calendário cheio da equipe, que inclui a viagem a Madri pela Champions League dias antes.

A Udinese novamente estará sem Nicolo Zaniolo, que perdeu as primeiras semanas da temporada por lesão. Matteo Palma, Alessandro Zanoli e Oumar Solet também estão indisponíveis para Kosta Runjaic, com Solet entre aqueles que sofreram um problema físico durante a derrota para a Lazio. Novas atualizações sobre o elenco serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

INT

INT - Sequência

BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
UDI

UDI - Sequência

BSP
V1-0
COM
E1-1
MON
V2-3
VEN
V2-1
LAZ
D1-2
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Inter venceu cada uma de suas cinco partidas mais recentes em todas as competições, registrando campanha perfeita de W5. Seu último jogo foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Napoli pela Serie A, em 5 de setembro, e a equipe também bateu o Cagliari por 1 a 0 e o Monza por 4 a 1 na liga nesta temporada. Vitórias de pré-temporada sobre Real Betis e Juventus completam essa sequência. A Inter marcou 10 gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Os últimos cinco resultados da Udinese mostram campanha de W3 D1 L1. Seu jogo mais recente terminou em derrota em casa por 2 a 1 para a Lazio, em 7 de setembro, com Gudmundsson saindo do banco para decidir a partida. Antes disso, a equipe venceu o Monza por 3 a 2 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Como na rodada de abertura. A Udinese também avançou na Coppa Italia, vencendo Venezia por 2 a 1 e Calcio Padova por 1 a 0 nas fases anteriores.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Inter de MilãoEmpateUdinese
4
0
1
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
1
FJ
Copa da Itália
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FJ
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
3
FJ
9Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre essas duas equipes foi uma partida da Serie A em janeiro de 2026, quando a Inter venceu por 1 a 0 no estádio da Udinese. Nos cinco confrontos mais recentes entre elas, a Inter venceu quatro vezes contra uma vitória da Udinese, com o único triunfo dos Friulani acontecendo no Giuseppe Meazza em agosto de 2025, quando conseguiram um resultado de 2 a 1. A Inter marcou nove gols nesses cinco encontros e sofreu cinco.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
330083+59
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
330041+39
V
V
V
4
ComoComoCOM
321073+47
V
V
E
5
MilanMilanMIL
321052+37
E
V
V
6
JuventusJuventusJUV
321041+37
E
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
320163+36
V
V
D
8
AtalantaAtalantaATA
320143+16
D
V
V
9
CagliariCagliariCGL
320121+16
V
D
V
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
E
V
D
11
UdineseUdineseUDI
31115504
D
V
E
12
NapoliNapoliNAP
31025503
D
D
V
13
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
D
D
14
LecceLecceLEC
310225-33
D
D
V
15
BolognaBolognaBOL
301224-21
E
D
D
16
ParmaParmaPAR
301214-31
E
D
D
17
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
301248-41
E
D
D
18
VeneziaVeneziaVEN
300327-50
D
D
D
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
D
D
D
20
FiorentinaFiorentinaFIO
300319-80
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google