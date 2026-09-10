Inter de Milão x Udinese, prévia da Serie A: tudo o que você precisa saber

Inter x Udinese: detalhes da partida
Inter de Milão e Udinese Calcio entram em campo em 14 de setembro de 2026, às 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).
Serie A em Milão na noite de segunda-feira
A Inter de Milão volta para casa para receber a Udinese Calcio no San Siro e fechar a 4ª rodada da temporada 2026/27 da Serie A. Embalada por uma vitória doméstica de alta intensidade sobre o Napoli e por uma desgastante viagem europeia no meio da semana, a Inter busca confirmar mais um triunfo em casa para manter seu bom início perto do topo da tabela. Para a Udinese, viajar para Milão após uma derrota no fim representa uma ótima oportunidade de resposta e de testar sua solidez defensiva contra um dos ataques mais potentes da Serie A.Getty Images
A virada com cinco gols da Inter sobre o Napoli
A Inter de Milão chega à noite de segunda-feira cheia de confiança após conquistar uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o SSC Napoli no San Siro, pela 3ª rodada (5 de setembro). Depois de ficar 2 a 0 atrás no início do segundo tempo, Lautaro Martínez iniciou a reação aos 56 minutos, antes de Marcus Thuram empatar aos 82. Martínez completou a virada com o gol da vitória nos acréscimos, aos 90 minutos, garantindo os três pontos em um duelo clássico.Getty Images
O apagão final da Le Zebrette contra a Lazio
A Udinese Calcio viaja para o oeste tentando se reajustar após sofrer uma frustrante derrota em casa por 2 a 1 para a S.S. Lazio no Bluenergy Stadium, pela 3ª rodada (7 de setembro). O meio-campista Jesper Karlström colocou a Udinese em vantagem no início do segundo tempo (49'), mas a Lazio reagiu com gols de Davide Frattesi (75') e Albert Guðmundsson (88') para buscar a vitória. O resultado faz com que o time de Kosta Runjaić esteja determinado a se ajustar defensivamente nos momentos finais das partidas.
Poder de fogo no ataque contra o bloco baixo dos Friulani
Historicamente, a Inter de Milão tem mantido forte domínio em casa neste confronto, mas a formação física da Udinese sempre apresenta um desafio incômodo. O motor do meio-campo central da Inter, liderado por Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella, tentará controlar o ritmo e municiar Lautaro Martínez, enquanto a Udinese apostará nos contra-ataques liderados por Jesper Karlström e Keinan Davis. Com pontos importantes da liga em jogo, o duelo de segunda-feira à noite promete ação intensa desde o apito inicial.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Inter de Milão x Udinese
Técnico
- C. Chivu
Cristian Chivu não tem preocupações confirmadas por lesão ou suspensão listadas para o time da casa antes deste confronto, embora sejam esperadas atualizações mais perto do início da partida, dado o calendário cheio da equipe, que inclui a viagem a Madri pela Champions League dias antes.
A Udinese novamente estará sem Nicolo Zaniolo, que perdeu as primeiras semanas da temporada por lesão. Matteo Palma, Alessandro Zanoli e Oumar Solet também estão indisponíveis para Kosta Runjaic, com Solet entre aqueles que sofreram um problema físico durante a derrota para a Lazio. Novas atualizações sobre o elenco serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
Forma
A Inter venceu cada uma de suas cinco partidas mais recentes em todas as competições, registrando campanha perfeita de W5. Seu último jogo foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Napoli pela Serie A, em 5 de setembro, e a equipe também bateu o Cagliari por 1 a 0 e o Monza por 4 a 1 na liga nesta temporada. Vitórias de pré-temporada sobre Real Betis e Juventus completam essa sequência. A Inter marcou 10 gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.
Os últimos cinco resultados da Udinese mostram campanha de W3 D1 L1. Seu jogo mais recente terminou em derrota em casa por 2 a 1 para a Lazio, em 7 de setembro, com Gudmundsson saindo do banco para decidir a partida. Antes disso, a equipe venceu o Monza por 3 a 2 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Como na rodada de abertura. A Udinese também avançou na Coppa Italia, vencendo Venezia por 2 a 1 e Calcio Padova por 1 a 0 nas fases anteriores.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas duas equipes foi uma partida da Serie A em janeiro de 2026, quando a Inter venceu por 1 a 0 no estádio da Udinese. Nos cinco confrontos mais recentes entre elas, a Inter venceu quatro vezes contra uma vitória da Udinese, com o único triunfo dos Friulani acontecendo no Giuseppe Meazza em agosto de 2025, quando conseguiram um resultado de 2 a 1. A Inter marcou nove gols nesses cinco encontros e sofreu cinco.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|1
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|8
|3
|+5
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|4
|1
|+3
|9
V
V
V
|4
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
V
V
E
|5
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|+3
|7
E
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
E
V
V
|7
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
V
V
D
|8
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|+1
|6
D
V
V
|9
|3
|2
|0
|1
|2
|1
|+1
|6
V
D
V
|10
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
E
V
D
|11
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
D
V
E
|12
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|3
D
D
V
|13
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
V
D
D
|14
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
D
D
V
|15
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
E
D
D
|16
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
E
D
D
|17
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|-4
|1
E
D
D
|18
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
D
D
D
|19
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0
D
D
D
|20
|3
|0
|0
|3
|1
|9
|-8
|0
D
D
D