Inter de Milão x Udinese ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste sábado (18), no Giuseppe Meazza; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Udinese se enfrentam neste sábado (18), às 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no Star+, na internet.

Vice-líder com 44 pontos, a Inter de Milão entra em campo querendo defender a sua posição na tabela. Os Nerazzurri vêm de empate contra a Sampdoria na rodada passada. A única baixa no time azul e preto é o goleiro Handanovic, lesionado.

Do outro lado, a Udinese não vence há três partidas e chega pressionada para o jogo. Na 8ª colocação com 30 pontos, a equipe treinada por Andrea Sottil sabe que precisa ganhar para tentar se classificar a uma competição europeia.

Prováveis escalações

Escalação provável da Inter de Milão: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco; Martinez, Lukaku.

Escalação provável da Udinese: Silvestri; Becão, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Pereyra; Beto.

Desfalques

Inter de Milão

Samir Handanovic está lesionado.

Udinese

Sem desfalques confirmados.

Quando é?